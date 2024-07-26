Стилист Екатерина Краснова рассказала о выборе и комбинировании плиссированных юбок

Стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова рассказала о преимуществах плиссированной юбки и предложила советы по выбору и комбинированию этой универсальной вещи.
Плиссированная юбка подходит для любых событий и сезонов и может сочетаться с различными видами одежды и обуви. Для создания повседневного образа ее можно носить с рубашкой или футболкой, а на официальные мероприятия — с блузкой или пиджаком.
Стилист рекомендует выбирать модели с ремнем на поясе, чтобы добавить образу статусности. Лучшая посадка — высокая, а длина юбки — миди.
Если девушка миниатюрная, ростом ниже 160 сантиметров, ей стоит носить сапоги, которые будут под нее заходить, и желательно в тон ткани или на каблуке.
Юбки в пол сейчас тоже популярны, но именно прямые, а не плиссированные. Варианты мини или чуть ниже колена не актуальны, поэтому их покупку стилист не рекомендует.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.