Стилист Екатерина Краснова рассказала о выборе и комбинировании плиссированных юбок

Плиссированная юбка: универсальный атрибут гардероба для любых случаев

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова рассказала о преимуществах плиссированной юбки и предложила советы по выбору и комбинированию этой универсальной вещи.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Плиссированная юбка подходит для любых событий и сезонов и может сочетаться с различными видами одежды и обуви. Для создания повседневного образа ее можно носить с рубашкой или футболкой, а на официальные мероприятия — с блузкой или пиджаком.

Стилист рекомендует выбирать модели с ремнем на поясе, чтобы добавить образу статусности. Лучшая посадка — высокая, а длина юбки — миди.

Если девушка миниатюрная, ростом ниже 160 сантиметров, ей стоит носить сапоги, которые будут под нее заходить, и желательно в тон ткани или на каблуке.

Юбки в пол сейчас тоже популярны, но именно прямые, а не плиссированные. Варианты мини или чуть ниже колена не актуальны, поэтому их покупку стилист не рекомендует.