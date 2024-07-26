Дождливый стиль: модные и практичные образы для непогоды

Советы стилиста: как создать удобный и защищенный образ в дождь

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист-имиджмейкер Ольга Майорова предлагает создать модный и практичный образ для дождливой погоды, используя специально пропитанную верхнюю одежду, нейлон, обработанную кожу, укороченные джинсы и юбки-миди. В качестве альтернативы, можно надеть укороченные или подвернутые джинсы, белую футболку, кардиган, укороченный плащ или "куртку рабочего", а также кепку для защиты волос.

Фото: Freepik by freepik, PDM

В дождь лучше надевать закрытую обувь из плотных материалов, исключая модели из замши, которые быстро впитывают влагу. Для юбок рекомендуется выбирать миди-длину, дополняя образ туфлями на невысоком каблуке. Также можно надеть костюмный жилет, свободный тренч или плащ длиной миди, а при холодной погоде добавить пиджак или рубашку с джемпером.

Те, кто предпочитает расслабленный стиль, могут надеть джинсы багги, кроссовки, пуловер с V-образным вырезом и бомбера или тренч. Вещи из нейлона и обработанной кожи также хорошо защищают от осадков, но необходимо обрабатывать кожаную обувь водоотталкивающими средствами. Материалы, такие как шерсть, замша, вельвет или шелк, не подходят для верхнего слоя в дождливую погоду.