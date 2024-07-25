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Создание образов: тельняшки, шелковые топы и футболки с белыми брюками

Белые брюки: универсальная деталь для разнообразных образов

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Лена Червова предлагает сочетать тельняшки, шелковые топы и футболки с принтами с белыми брюками для создания различных образов. Тельняшка может быть в формате майки, лонгслива или футболки, в точности повторяя оттенок брюк. Цвет второй полоски может быть любым, от черного до серых, голубых или красных.

Белые брюки: универсальная деталь для разнообразных образов
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, CC BY-SA 3.0

Белые брюки также отлично смотрятся с шелковыми топами разных оттенков, например, красным, винным, голубым, розовым или оливковым. Шелковые топы добавляют элегантность и сексуальность в образ. Простая футболка с принтом в пастельных тонах, таких как "припыленный" розовый или голубой, создает более расслабленный образ. В прохладную погоду можно надеть майку-алкоголичку белого цвета и добавить джинсовку или рубашку сверху.

В целом, брюки и верхняя часть образа могут быть одинаковыми по фактуре или отличаться, что также будет выглядеть интересно, например, когда брюки льняные, а рубашка из сатина, как сообщает Москва 24.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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