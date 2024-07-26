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Как предотвратить сухость кожи после принятия душа: советы по уходу и выбору средств

Что делать, если после принятия душа сильно сохнет кожа?

1:49
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Сухая кожа после душа — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Она может причинять дискомфорт и привести к шелушению и зуду. Но не стоит переживать! Существуют эффективные методы, которые помогут сохранить кожу увлажненной и здоровой. Рассмотрим некоторые из них.

Что делать, если после принятия душа сильно сохнет кожа?
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Выберите правильные средства для душа

Многие гели для душа содержат агрессивные химические вещества, которые могут удалять естественные масла с поверхности кожи. Предпочтение следует отдавать увлажняющим средствам с натуральными ингредиентами, такими как алоэ вера, глицерин или масла. Избегайте продуктов с сульфатами и искусственными ароматизаторами, которые могут усиливать сухость кожи.

Регулируйте температуру воды

Хотя горячая вода может быть приятной, она способствует обезвоживанию кожи. Старайтесь принимать тёплый душ, продолжительностью не более 10 минут.

Используйте увлажняющие кремы и лосьоны

После душа обязательно нанесите увлажняющий крем или лосьон на ещё влажную кожу. Это поможет удержать влагу и восстановить защитный барьер кожи. Ищите средства, содержащие гиалуроновую кислоту, керамиды или натуральные масла.

Избегайте жёстких полотенец

При вытирании после душа используйте мягкие полотенца и избегайте интенсивного трения. Легкие похлопывающие движения помогут минимизировать раздражение и потерю влаги. Также можно рассмотреть использование специальных полотенец из микрофибры, которые более бережно воздействуют на кожу.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете уменьшить сухость кожи после душа и поддерживать её здоровье и комфорт.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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