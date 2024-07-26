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Кисти для нанесения макияжа: как часто их нужно очищать, чтобы избежать размножения бактерий?

Как часто нужно мыть кисти для макияжа: подробное руководство

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Кисти для макияжа — незаменимый инструмент в арсенале любой женщины, заботящейся о своём внешнем виде. Однако, чтобы они служили долго и не наносили вред коже, их необходимо регулярно очищать. Как часто это нужно делать, зависит от нескольких факторов.

Как часто нужно мыть кисти для макияжа: подробное руководство
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, PDM

Ежедневная чистка кистей

Кисти, используемые для жидких и кремовых продуктов, таких как тональный крем или консилер, нуждаются в ежедневной чистке. Эти средства легко проникают в ворс, создавая благоприятную среду для размножения бактерий. Ежедневная очистка поможет предотвратить появление прыщей и раздражений на коже.

Еженедельная чистка кистей

Кисти для сухих продуктов, таких как пудра, румяна или тени для век, можно мыть раз в неделю. Поскольку эти средства не так сильно загрязняют ворс, этого интервала будет достаточно, чтобы поддерживать кисти в хорошем состоянии и предотвращать накопление микробов.

Ежемесячная глубокая очистка

Раз в месяц рекомендуется использовать специальные шампуни или очищающие растворы для кистей. Это поможет удалить остатки косметики и масел, которые не смываются при обычной очистке. После глубокой очистки кисти необходимо тщательно высушить, чтобы избежать деформации ворса.

Советы по уходу за кистями

После мытья положите кисти на полотенце, чтобы вода не попала в основание ворса и не размягчила клей. Избегайте сушки кистей в вертикальном положении, чтобы предотвратить их деформацию и порчу.

Регулярная и тщательная очистка кистей для макияжа не только продлевает их срок службы, но и помогает поддерживать здоровье вашей кожи. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить себе чистоту инструментов и качественный макияж каждый день.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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