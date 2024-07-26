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Как выбрать отбеливающую пасту для зубов: ключевые компоненты и их роль

Какие компоненты стоит искать в отбеливающей пасте для зубов?

1:55
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Отбеливающие пасты для зубов становятся всё более популярными благодаря своей способности эффективно удалять пятна и придавать улыбке ослепительный вид. Однако чтобы выбрать действительно эффективное средство, важно обратить внимание на определённые компоненты. Рассмотрим, какие ингредиенты могут помочь вам достичь желаемого результата.

Какие компоненты стоит искать в отбеливающей пасте для зубов?
Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, CC BY 2.0

Перекись водорода

Это один из наиболее распространённых активных компонентов в отбеливающих пастах. Она обладает мощными отбеливающими свойствами, проникая в эмаль зубов и разрушая пигментные пятна.

Карбонат кальция и гидроокись алюминия

Эти абразивные вещества помогают в удалении налета и мелких пятен с поверхности зубов. Карбонат кальция и гидроокись алюминия обеспечивают мягкую, но эффективную очистку эмали, не повреждая её. Они помогают поддерживать белизну зубов и предотвращать накопление нового налета.

Диоксид кремния (silica)

Это ещё один важный компонент, который действует как мягкий абразив. Она помогает удалять налёт и пятна, не повреждая зубную эмаль.

Фторид

Хотя фторид в первую очередь известен своими защитными свойствами для зубов, он также играет роль в поддержании их белизны. Фторид укрепляет зубную эмаль, что делает её менее подверженной к образованию пятен.

Натуральные экстракты

Некоторые пасты содержат экстракты зелёного чая или активированного угля, которые могут иметь дополнительные отбеливающие свойства и способствовать свежести дыхания.

При выборе отбеливающей пасты для зубов важно учитывать свои индивидуальные потребности и чувствительность зубов. Ориентируйтесь на компоненты, которые не только помогут в достижении белизны, но и обеспечат безопасность и комфорт при использовании.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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