Как стильно носить мужскую рубашку: идеи для создания модных образов

С какой одеждой можно сочетать мужскую рубашку?

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мужская рубашка — универсальный элемент гардероба, который уже давно завоевал популярность и в женской моде. Она обладает уникальной способностью добавить в образ нотку непринужденности и стиля. Но как правильно сочетать мужскую рубашку, чтобы создать гармоничный и современный образ? Давайте разберёмся.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Классика и элегантность

Мужская рубашка идеально смотрится в сочетании с классическими брюками или юбкой-карандашом. Подберите рубашку в нейтральных оттенках, таких как белый или светло-голубой, и дополните образ стильными туфлями на каблуке.

Повседневный стиль

Если ваш день насыщен активностями, выберите более расслабленный образ. Скомбинируйте мужскую рубашку с джинсами или шортами. Завершающим штрихом могут стать кеды или мокасины. Рубашка, завязанная на талии или заправленная наполовину, придаст образу модный и непринуждённый вид.

Слой за слоем

Мужская рубашка может стать отличной основой для многослойных комплектов. Наденьте её поверх топа или футболки и дополните свитером или кардиганом. Такое сочетание не только добавит интересных текстур в ваш образ, но и позволит адаптировать его к разным погодным условиям.

Аксессуары и детали

Не забудьте о дополнительных деталях, таких как ремни, шляпы и украшения. Они помогут подчеркнуть вашу индивидуальность и сделать образ более завершённым. Особенно хорошо смотрятся большие серьги или стильные часы, которые добавят изюминку вашему ансамблю.

Используя эти советы, вы сможете интегрировать мужскую рубашку в свой гардероб и создать множество стильных и уникальных образов.