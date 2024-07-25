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История бюстгальтера: от античных корсетов до современных инновационных моделей

История эволюции бюстгальтера: от древнего Египта до современности

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Бюстгальтер — это неотъемлемая часть гардероба большинства женщин, но его история насчитывает несколько веков и отражает изменения в моде, обществе и технологиях. От античных корсетов до современных моделей с инновационными технологиями, бюстгальтер прошёл долгий путь. Сегодня мы рассмотрим, как развивалась эта важная деталь женского гардероба и каковы её корни.

История эволюции бюстгальтера: от древнего Египта до современности
Фото: wikimedia.org by Novafly, CC BY-SA 2.0

Древние корни

В Древнем Египте женщины использовали тканевые ленты, которые поддерживали грудь. В Древней Греции и Риме применялись бинты и полосы ткани, чтобы придать груди нужную форму. В Средние века корсеты с жёсткими вставками из дерева или металла стали популярны в Европе. Эти изделия обеспечивали не только поддержку, но и формировали идеальный силуэт, соответствующий модным стандартам того времени.

Революция в XIX веке

В 1913 году американка Мэри Фелпс Джейкобс изобрела первый современный бюстгальтер, который заменил неудобные корсеты. Он был изготовлен из двух полотенец и лент, и обеспечивал поддержку, сохраняя при этом комфорт. Изобретение Джейкобс стало основой для многих современных моделей бюстгальтеров.

Развитие и инновации в XX и XXI веках

С начала XX века бюстгальтеры прошли значительную эволюцию. В 1920-х годах появились более современные модели, такие как бра с чашечками и косточками. В 1960-х годах началась мода на бюстгальтеры без швов и с мягкими чашечками. Современные бюстгальтеры включают в себя различные технологии, такие как гелевые вставки, поддержка без косточек и эластичные ткани, что обеспечивает максимальный комфорт и поддержку.

Бюстгальтер, от своих древних прототипов до современных моделей, продолжает эволюционировать, учитывая изменения в моде и потребности женщин.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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