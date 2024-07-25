Советы, как ухаживать за новой татуировкой

Новую татуировку нужно защищать от солнца

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы нанесли новую татуировку, то важно знать, как правильно за ней ухаживать для хорошего восстановления. Вам нужно будет ухаживать за татуировкой в течение нескольких недель.

Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo, PDM

1. Содержите тату в чистоте. Татуировки нужно содержать в чистоте и сухости, поэтому обязательно тщательно мойте руки, прежде чем прикасаться к ним. Используйте мягкое антибактериальное мыло и теплую воду, избегайте использования агрессивных химических веществ.

2. Наносите мазь. Мазь хорошего качества необходима для поддержания татуировок увлажненными и здоровыми. Наносите тонким слоем два раза в день в течение первых нескольких недель, а затем переходите на один раз в день, когда кожа заживет.

3. Избегайте пребывания на солнце. К сожалению, солнце может повредить татуировки. Прикрывайте свою новую татуировку и наносите солнцезащитный крем, когда находитесь на солнце.

4. Никогда не ковыряйте, не царапайте и не раздражайте татуировку. Если вы видите, что ваша татуировка становится красной или воспаленной, обратитесь за медицинской помощью.