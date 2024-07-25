Как использовать белый карандаш в макияже: советы для создания свежего и выразительного образа

Секрет идеального макияжа: как белый карандаш может изменить ваш образ?

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Белый карандаш для макияжа — это универсальное средство, которое может значительно изменить ваш образ. Он может добавить свежести взгляду, сделать глаза визуально больше и помочь создать множество интересных эффектов. Сегодня мы расскажем, как правильно использовать белый карандаш в макияже, чтобы подчеркнуть вашу естественную красоту.

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Подчёркивание внутреннего уголка глаза

Один из самых популярных способов использования белого карандаша — это нанесение его на внутренний уголок глаза. Это не только освежает взгляд, но и делает глаза визуально больше. Нанесите небольшое количество белого карандаша и аккуратно растушуйте его для естественного эффекта.

Подводка на нижнем веке

Нанесение белого карандаша на слизистую нижнего века помогает сделать взгляд более открытым и свежим. Этот трюк особенно полезен, если вы не выспались или хотите выглядеть более бодрой. Белый карандаш нейтрализует красноту и усталость, придавая глазам яркость.

Осветление области под бровью

Чтобы создать эффект лифтинга, нанесите белый карандаш под бровь. Это добавит контраста и подчеркнёт взгляд. Хорошо растушуйте карандаш, чтобы избежать резких линий и создать естественный вид.

База под тени

Белый карандаш можно использовать как базу под тени. Нанесите его на всё веко и растушуйте. Это поможет усилить цвет теней и сделать их более яркими и стойкими.

Контурирование губ

Нанесите белый карандаш на контур губ и слегка растушуйте. Затем нанесите помаду или блеск. Это поможет создать иллюзию более пухлых губ.

Попробуйте использовать белый карандаш в своём макияже, и вы увидите, как он может преобразить ваш образ!