Простые советы, как выглядеть более женственно

Советы, как выглядеть более женственно

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы хотите выглядеть более женственно, вы можете кое-что сделать для изменения своего образа.

Фото: unsplash.com by freestocks.org, PDM

1. Сделайте брови. Брови формируют лицо, обрамляют глаза. Придайте им форму и расчешите, при необходимости подкрасьте их.

2. Нанесите макияж. Он необязателен, но никогда не помешает. Выберите нежно-розовые или красные оттенки для губ и выделите щеки румянами со светлым оттенком, чтобы сделать их более выразительными. Наденьте туфли на высоких каблуках.

3. Маникюр имеет большое значение. Вы будете выглядеть совсем неженственно со сколотыми ногтями. Чтобы ваши руки выглядели потрясающе, выбирайте такие оттенки, как сиреневый, нежно-розовый, нюдовый, белый.

4. Добавьте украшения. Добавьте к образу минималистичные украшения. В зависимости от оттенка вашей кожи, выбирайте серебряные или золотые украшения. Для элегантности хорошо подойдут серьги-подвески, жемчужное ожерелье, браслеты с шармами, золотая цепочка, изящные кольца, броши.

5. Займитесь уходом за кожей. Нет необходимости тратить целое состояние, чтобы начать уход за кожей и выглядеть более женственно.

7. Приятный запах. Выбирайте хорошие бренды духов с нежными ароматами. Более сладкие, цветочные ноты или теплые, чувственные ароматы кажутся особенно женственными.