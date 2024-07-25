Путь Анны Семенович: от спорта к шоу-бизнесу и личной жизни

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Анна Семенович о судьбе и отношениях: как жизнь могла сложиться по-другому

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Анна Семенович, до того как стать известной певицей и присоединиться к группе "Блестящие", занималась спортивной карьерой. С детства она занималась фигурным катанием и достигла значительных успехов, став мастером спорта международного класса и выступая с Романом Костомаровым. Анна признает, что ее жизнь могла пойти по совершенно другому пути.

Анна Семенович о судьбе и отношениях: как жизнь могла сложиться по-другому
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Анны Семенович @ann_semenovich

После завершения спортивной карьеры она могла столкнуться с серьезными трудностями, такими как алкогольная зависимость, что типично для многих спортсменов, не справившихся со стрессом. Кроме того, она могла стать многодетной матерью и домохозяйкой, или остаться в США, где проходила тренировки. Несмотря на это, Анна считает, что судьба привела её к тому пути, который она выбрала.

В возрасте 44 лет Анна Семенович не вышла замуж, но сейчас не скрывает, что у неё есть избранник. Она встречается с бизнесменом Денисом Шреером, который в настоящее время состоит в официальном браке с другой женщиной. По словам Семенович, бракоразводный процесс уже начат. Она отмечает, что в Германии развод требует годового раздельного проживания и тщательного обдумывания.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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