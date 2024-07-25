Летний уход за кожей: что изменить в косметическом ритуале и как сохранить увлажнение

Как защитить кожу от солнца летом: советы по выбору и применению средств

2:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением лета изменения в уходе за кожей становятся особенно актуальными. Активное солнце и повышенная температура требуют пересмотра косметических средств и ухода, несмотря на то что многие считают это маркетинговым ходом. Реальные изменения происходят из-за роста инсоляции, которая даже в северных широтах возрастает почти в два раза.

Фото: flickr.com by svklimkin, CC0

Исторически солнце было как благословением, так и источником опасностей. Наши предки защищались от солнечных ожогов с помощью одежды, головных уборов и природных средств, таких как масла и кисломолочные продукты. Современные стандарты красоты изменились: загар стал символом привлекательности, однако необходимость защиты кожи от ультрафиолетового излучения остается важной. Солнце излучает три типа лучей: UVC, которые не достигают поверхности Земли, UVA, действующие постоянно, и UVB, которые вызывают изменения в клетках и могут привести к онкологическим процессам.

Для защиты от солнечных лучей используются продукты с SPF (фактором солнечной защиты). Важно помнить, что высокий SPF не делает защиту надежнее, а только продлевает её действие. Формула для расчета времени, которое можно провести на солнце без опасности для кожи, проста: умножьте фактор SPF на время, за которое вы обычно сгораете без защиты. Также важно выбирать средства с защитой от UVA и UVB лучей и регулярно обновлять защиту после купания. Не забудьте про защиту для губ, ушей и рук, а также для волос, которые под воздействием солнца становятся сухими и ломкими.

С началом лета косметологи советуют исключить из ухода тяжелые питательные средства, заменив их легкими гелями и флюидами. Тем не менее, увлажнение остается важным, так как солнце влияет на уровень влаги в коже. Хорошей альтернативой может стать термальная вода, которая помогает поддерживать увлажнение, если правильно применять её, избегая попадания капель на солнце.