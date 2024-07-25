Простые советы для обладателей жирной кожи в жару: что нужно знать и как действовать

Летний уход за жирной кожей: как справиться с блеском и поддерживать свежесть

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летний сезон для обладателей жирной кожи требует особого подхода, так как жаркая погода усиливает жирный блеск и может испортить внешний вид макияжа. Чтобы минимизировать проблемы с кожей в течение дня, полезно следовать нескольким простым советам.

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Во-первых, стоит отказаться от использования увлажняющего крема. Для жирной кожи утром достаточно умыться подходящим средством и слегка промокнуть лицо, чтобы сохранить естественный баланс влаги. Если крем необходим, выбирайте легкие эмульсии, которые не образуют пленку на коже.

Во-вторых, избегайте тонального крема, который часто приводит к образованию жирного блеска и может скатываться или забиваться в поры. Лучше использовать консилер или корректор для точечного покрытия несовершенств, оставив большую часть кожи без макияжа.

Также полезно ввести в уход салициловую кислоту. Для этого можно приготовить простой тоник, разводя кислоту в минеральной воде, и протирать лицо один-два раза в день. Это поможет уменьшить жирный блеск и улучшить состояние кожи даже в жару.