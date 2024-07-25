Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правительство РФ утвердило список курортов
В НАТО ищут признаки подготовки российского вторжения
Ozon расширяет присутствие в малых городах России
Англия обескровлена: СМИ сообщают о дефиците донорской крови
Кинологи рассказали, почему собака грызёт мебель
Эксперт Болдырев перечислил 4 ключевых фактора для замены старой машины на новую
Олимпиада ещё не началась, а гости уже страдают от жажды
США угрожают санкциями Индии из-за связей с Россией
С новейшим космическим кораблём США возникли неполадки
Эффективный уход за волосами дома: маски, ламинирование и массаж

Лайфхаки для домашнего ухода за волосами: советы от экспертов

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Множество услуг по уходу за волосами, предлагаемых в салонах, можно легко выполнить дома. В индустрии красоты уход за волосами занимает важное место, но не всегда есть время на регулярные визиты в салон. Каждая женщина хочет выглядеть красиво, независимо от наличия свободного времени. Рассмотрим несколько лайфхаков для эффективного домашнего ухода за волосами.

Лайфхаки для домашнего ухода за волосами: советы от экспертов
Фото: Freepik is licensed under Free license

Главная уходовая процедура в салонах — маски, которые помогают бороться с тусклостью и ломкостью волос. Такие процедуры можно делать и дома, главное — регулярность применения (минимум раз в неделю) и правильный выбор ингредиентов, подходящих для вашего типа волос. Маски могут увлажнять, питать, придавать гладкость и бороться с повреждениями. Особенно полезны маски с маслами (оливковым, авокадо, макадамии, арганы) для сухих и ломких волос после зимы, которые придают волосам зеркальный блеск и уменьшают их повреждаемость.

Ламинирование волос также можно выполнить дома. Достаточно приобрести специальное средство и следовать инструкции. В интернете можно найти видеоуроки для уверенности в правильности выполнения процедуры. Для долговременного результата используйте бессульфатные шампуни. Если в составе средства есть кератин, процедура не только улучшит внешний вид волос, но и укрепит их.

Массаж головы можно сделать самостоятельно. Он улучшает приток крови к коже головы, что положительно влияет на питание и рост волос. Сядьте спокойно, освободите волосы и выполняйте движения средней интенсивности от лба к затылку, затем круговые движения по всей голове, включая виски и область за ушами. Эффективность массажа достигается регулярностью и длительностью не менее 20 минут за сеанс.

Для борьбы с секущимися кончиками используйте сухое масло для волос. Оно глубоко проникает, восстанавливает и питает волосы, не оставляя липкости. Регулярное использование сухого масла помогает избавиться от секущихся кончиков, уменьшая необходимость посещения салонов. Масло можно наносить на сухие или влажные волосы, и оно также обладает антистатическим эффектом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
В Днепропетровске задержан 18-летний убийца Ирины Фарион Дмитрий Плотников Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
Как понять, что собака выбрала хозяином именно вас: самые явные признаки
Как понять, что собака выбрала хозяином именно вас: самые явные признаки
Последние материалы
Россия закупила у Китая консолей и игровых устройств на рекордные $20 млн
Как защитить кожу от солнца летом: советы по выбору и применению средств
Простые правила, которые помогут вырастить здоровый бузульник
"Спартак" подписал контракт с аргентинским полузащитником Барко
Ким Кардашьян готова управлять государством после просмотра сериала "Корона"
Как приготовить оладьи без муки
ERS: лесные пожары в Канаде привели к выбросу 183 тонн мышьяка летом 2023 года
Бланар: я отвергаю игры с энергетической безопасностью Словакии
Дмитрий Песков прокомментировал рост цен на авиабилеты
Фитнес-тренер рассказал, как оставаться в форме без спортзала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников