Летний уход за блондом: защита и восстановление

Уход за блондом летом требует особого внимания, так как даже натуральные светлые волосы могут пострадать от воздействия солнечных лучей. Стилисты советуют несколько правил, которые помогут сохранить здоровый и красивый вид блонда.
Использование металлических заколок в теплое время года не рекомендуется, так как они быстро нагреваются и могут повредить структуру волос. Лучше выбрать аксессуары из других материалов.
Уходовые средства — шампунь, кондиционер и несмываемая защита — обязательны для сохранения блонда в хорошем состоянии. Особое внимание стоит уделить несмываемым средствам с УФ-защитой, которые защитят волосы от солнца.
Не рекомендуется окрашивать волосы за пару дней до поездки. Осветление сильно нагружает волосы, и им нужно время на восстановление. Лучше сделать это за полторы недели до отпуска, чтобы избежать пересушивания и ломкости.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.