Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Спартак" подписал контракт с аргентинским полузащитником Барко
Ким Кардашьян готова управлять государством после просмотра сериала "Корона"
Как приготовить оладьи без муки
ERS: лесные пожары в Канаде привели к выбросу 183 тонн мышьяка летом 2023 года
Бланар: я отвергаю игры с энергетической безопасностью Словакии
Дмитрий Песков прокомментировал рост цен на авиабилеты
Фитнес-тренер рассказал, как оставаться в форме без спортзала
Paradox Interactive сообщила о снижении операционной прибыли на 90%
Родион Газманов рассказал о своём отношении к хейтерам
Летний уход за блондом: защита и восстановление

Как сохранить блонд летом: советы стилистов

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Уход за блондом летом требует особого внимания, так как даже натуральные светлые волосы могут пострадать от воздействия солнечных лучей. Стилисты советуют несколько правил, которые помогут сохранить здоровый и красивый вид блонда.

Как сохранить блонд летом: советы стилистов
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Использование металлических заколок в теплое время года не рекомендуется, так как они быстро нагреваются и могут повредить структуру волос. Лучше выбрать аксессуары из других материалов.

Уходовые средства — шампунь, кондиционер и несмываемая защита — обязательны для сохранения блонда в хорошем состоянии. Особое внимание стоит уделить несмываемым средствам с УФ-защитой, которые защитят волосы от солнца.

Не рекомендуется окрашивать волосы за пару дней до поездки. Осветление сильно нагружает волосы, и им нужно время на восстановление. Лучше сделать это за полторы недели до отпуска, чтобы избежать пересушивания и ломкости.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
В Днепропетровске задержан 18-летний убийца Ирины Фарион Дмитрий Плотников Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
Противомоскитные сетки обвинили в распространении клопов и других бытовых вредителей
Противомоскитные сетки обвинили в распространении клопов и других бытовых вредителей
Последние материалы
Скорость загрузки YouTube на компьютерах снизится на 40%
Банк России выступает за абсолютизм в банковской системе
Автомойщик призвал водителей немедленно избавляться от битумных пятен
Владислав Даванков планирует инициировать отмену Fan ID
В США задумались о пересмотре санкционной политики в отношении России
Как сохранить блонд летом: советы стилистов
В Каспийске террористы засели в квартире в доме и угрожают его взорвать
Секрет чистой воды на участке: почему стоит выбирать тёмные ёмкости
В КамГУ начнут производство лечебного порошка из камчатских водорослей и грязи
Как россияне справляются с трудностями обмена наличных в отпускной сезон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников