Летний уход за блондом: защита и восстановление

Как сохранить блонд летом: советы стилистов

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Уход за блондом летом требует особого внимания, так как даже натуральные светлые волосы могут пострадать от воздействия солнечных лучей. Стилисты советуют несколько правил, которые помогут сохранить здоровый и красивый вид блонда.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Использование металлических заколок в теплое время года не рекомендуется, так как они быстро нагреваются и могут повредить структуру волос. Лучше выбрать аксессуары из других материалов.

Уходовые средства — шампунь, кондиционер и несмываемая защита — обязательны для сохранения блонда в хорошем состоянии. Особое внимание стоит уделить несмываемым средствам с УФ-защитой, которые защитят волосы от солнца.

Не рекомендуется окрашивать волосы за пару дней до поездки. Осветление сильно нагружает волосы, и им нужно время на восстановление. Лучше сделать это за полторы недели до отпуска, чтобы избежать пересушивания и ломкости.