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Экстренные способы замаскировать несвежие волосы

Как привести волосы в порядок без мытья: советы и хитрости

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Если у вас внезапно появилась встреча или свидание, а времени на мытье головы нет, можно замаскировать несвежие волосы несколькими способами. Один из самых радикальных вариантов — спрятать волосы под шляпу, кепку или платок, но это не всегда уместно и может усугубить проблему, так как голова не дышит и волосы жирнятся сильнее.

Как привести волосы в порядок без мытья: советы и хитрости
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Более щадящие способы включают смену пробора, использование деревянной расчески, сухого шампуня или лимона. Смена пробора придаст волосам дополнительный объем, маскируя их несвежесть. Деревянная расческа впитает излишки кожного сала и равномерно распределит его по волосам, делая их визуально чище и свежее. Сухой шампунь или специальная пудра помогут обезжирить волосы и приподнять их, создавая эффект чистоты на несколько часов. Лимонный сок, нанесенный на ватный диск и протертый по корням волос, также поможет справиться с жирностью.

Если хотите создать стильную прическу, используйте эффект мокрых волос. Для этого подойдет специальный воск или глина: зачешите волосы назад и пригладьте их, при этом яркий акцент в макияже станет отличным дополнением к образу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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