Экстренные способы замаскировать несвежие волосы

Как привести волосы в порядок без мытья: советы и хитрости

Если у вас внезапно появилась встреча или свидание, а времени на мытье головы нет, можно замаскировать несвежие волосы несколькими способами. Один из самых радикальных вариантов — спрятать волосы под шляпу, кепку или платок, но это не всегда уместно и может усугубить проблему, так как голова не дышит и волосы жирнятся сильнее.

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Более щадящие способы включают смену пробора, использование деревянной расчески, сухого шампуня или лимона. Смена пробора придаст волосам дополнительный объем, маскируя их несвежесть. Деревянная расческа впитает излишки кожного сала и равномерно распределит его по волосам, делая их визуально чище и свежее. Сухой шампунь или специальная пудра помогут обезжирить волосы и приподнять их, создавая эффект чистоты на несколько часов. Лимонный сок, нанесенный на ватный диск и протертый по корням волос, также поможет справиться с жирностью.

Если хотите создать стильную прическу, используйте эффект мокрых волос. Для этого подойдет специальный воск или глина: зачешите волосы назад и пригладьте их, при этом яркий акцент в макияже станет отличным дополнением к образу.