Кондиционеры-спреи: секрет здоровых волос летом

Летний уход за волосами: как сохранить их здоровыми и шелковистыми

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом волосы ежедневно подвергаются воздействию солнца, ветра, морской воды и хлорированного бассейна, что приводит к повреждениям. Чтобы сохранить волосы шелковистыми и гладкими, их нужно правильно защищать. Кондиционеры-спреи, которые не требуют смывания, могут помочь в этом.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Кондиционер увлажняет сухие волосы, делая их эластичными. В его состав входят увлажнители, притягивающие влагу, и эмоленты, разглаживающие волосы. Эти ингредиенты вместе глубоко увлажняют волосы, делая их менее ломкими и более податливыми. Кондиционер в спрее полезен для всех типов волос, так как добавляет скольжение, облегчая распутывание. Это уменьшает трение между прядями, что позволяет расческе удалять колтуны и спутывания без заломов.

Кондиционеры-спреи защищают волосы от негативного воздействия окружающей среды, укрепляя кутикулу волоса. Натуральные масла в составе кондиционеров покрывают волосы, создавая барьер от суровых температур, ветра и ультрафиолетовых лучей. Антиоксиданты помогают нейтрализовать повреждения, вызванные солнцем. Кондиционер также борется с пушистостью, делая волосы гладкими и блестящими, и восстанавливает упругость вьющихся волос, придавая им четкость.

Чтобы максимально эффективно использовать кондиционер для укладки, наносите его перед сушкой феном или укладкой, направляя больше средства на кончики волос. Используйте пальцы или расческу с широкими зубьями, чтобы удалить колтуны и спутанность. Наносите кондиционер перед плаванием, чтобы защитить волосы от соли и хлора, а после плавания ополосните волосы, подсушите их полотенцем и снова нанесите кондиционер. Для создания локонов нанесите кондиционер на влажные волосы и расчешите, чтобы подчеркнуть естественные волны или завитки.