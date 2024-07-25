Летний уход за кожей подростка: советы по борьбе с акне

Летнее беззаботное счастье подростка может быть испорчено появлением акне, что особенно неприятно на фоне общего стремления к позитивному отношению к телу. Пятна на лице, спине и груди могут вызывать стеснение, особенно в бассейне или на пляже. Уход за подростковыми прыщами летом осложняется жарой, потом, активным отдыхом и путешествиями. Как родитель, вы можете помочь подростку улучшить состояние кожи и повысить самооценку, следуя простым рекомендациям.
Правильное очищение лица необходимо из-за забивающихся пор грязью, потом и маслом. Умываться нужно каждое утро и вечер, избегая горячей воды и чрезмерного умывания, чтобы не пересушивать кожу. Рекомендуется использовать мягкое очищающее средство без масел и комедогенных компонентов. Медикаментозные средства с перекисью бензоила обеспечат антибактериальную защиту и удалят грязь без пересушивания.
Не следует выдавливать прыщи, чтобы избежать образования шрамов и распространения бактерий. Вместо этого используйте средства с салициловой кислотой и ниацинамидом, а также успокаивающие компоненты. Заживляющие пластыри помогут предотвратить ковыряние кожи.
Ежедневное использование солнцезащитного крема защитит кожу от ультрафиолета. Выбирайте водостойкие, некомедогенные средства с легким увлажняющим эффектом и SPF, которые не оставляют белых следов.
Гидратация важна для здоровой кожи, поэтому необходимо пить не менее восьми-десяти стаканов воды в день. Вода помогает организму выводить токсины и загрязнения.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.