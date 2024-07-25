Природные средства для восстановления сухих волос: советы трихолога

Как вернуть влагу волосам: домашние рецепты от эксперта

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Волосы могут быстро терять влагу по разным причинам, и важно знать, как восстановить сухие волосы. Трихолог Оксана Ветрова предлагает простые домашние средства для увлажнения волос.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Желатиновый шампунь может заменить процедуру ламинирования при регулярном использовании. Для его приготовления нужна столовая ложка желатина, один яичный желток и ваш любимый шампунь. Смесь наносится на волосы, массируется и смывается через 2 минуты.

Маска с алоэ увлажняет и успокаивает пересушенные волосы. Смешайте столовую ложку сока алоэ, столько же репейного масла и мед. Маску держат на волосах полчаса, после чего тщательно смывают, не используя бальзам.

Медовая маска, по словам Оксаны, даёт заметный эффект увлажнения, особенно на осветленных волосах. Для её приготовления возьмите 1 чайную ложку меда, один желток, один банан и две столовые ложки оливкового масла. Маску держат на волосах 40 минут.

Ромашковый спрей можно использовать после каждого мытья головы вместо обычного средства для волос. Заварите пакетик с ромашкой, добавьте десять капель лавандового масла и три чайные ложки льняного масла. Такой спрей не содержит разрушающих компонентов и отлично подходит для восстановления волос.