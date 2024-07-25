Природные средства для восстановления сухих волос: советы трихолога

Волосы могут быстро терять влагу по разным причинам, и важно знать, как восстановить сухие волосы. Трихолог Оксана Ветрова предлагает простые домашние средства для увлажнения волос.
Желатиновый шампунь может заменить процедуру ламинирования при регулярном использовании. Для его приготовления нужна столовая ложка желатина, один яичный желток и ваш любимый шампунь. Смесь наносится на волосы, массируется и смывается через 2 минуты.
Маска с алоэ увлажняет и успокаивает пересушенные волосы. Смешайте столовую ложку сока алоэ, столько же репейного масла и мед. Маску держат на волосах полчаса, после чего тщательно смывают, не используя бальзам.
Медовая маска, по словам Оксаны, даёт заметный эффект увлажнения, особенно на осветленных волосах. Для её приготовления возьмите 1 чайную ложку меда, один желток, один банан и две столовые ложки оливкового масла. Маску держат на волосах 40 минут.
Ромашковый спрей можно использовать после каждого мытья головы вместо обычного средства для волос. Заварите пакетик с ромашкой, добавьте десять капель лавандового масла и три чайные ложки льняного масла. Такой спрей не содержит разрушающих компонентов и отлично подходит для восстановления волос.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.