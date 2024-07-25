Натуральное осветление волос: лимонный сок для солнечного блеска

Как осветлить волосы лимонным соком: советы и рецепты

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Светлые волосы красиво смотрятся на фоне загорелой кожи, и есть способ осветлить их, не прибегая к окрашиванию — использование лимонного сока. Спрей из лимона помогает не только осветлить кончики волос, но и придать им блеск. Лимонная кислота, содержащаяся в соке, изменяет меланин в волосах, заставляя их светлеть под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Процесс осветления требует нескольких применений лимонного сока и нахождения на солнце около часа после каждого нанесения. Для приготовления спрея понадобятся лимон, ромашковый чай и бутылка с распылителем.

После процедуры обязательно смойте сок и используйте кондиционер для поддержания здоровья волос. Эффект осветления со временем усиливается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Лимонный сок лучше всего подходит для светлых волос, так как на темных оттенках он может выглядеть неестественно оранжевым.