Эффективный уход за кожей при розацеа: рекомендации экспертов и необходимые средства

Как справиться с розацеа: советы по уходу за кожей и предотвращению обострений

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если ваша кожа на лице часто краснеет и становится чувствительной, возможно, вы столкнулись с воспалительным заболеванием кожи, известным как розацеа. Это довольно распространенное состояние, и хотя полностью его вылечить невозможно, можно держать под контролем, избегая раздражающих факторов, принимая лекарства и корректируя уход за кожей.

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Основные симптомы розацеа включают чувствительность кожи, сухость носа и щек, шелушение или покраснение отдельных зон, ощущение жжения кожи, акне на щеках или носу, видимые кровеносные сосуды на поверхности лица. Точные причины и триггеры, вызывающие обострение симптомов, могут варьироваться, но чаще всего это стресс, жара, холод, ветер, алкоголь, загрязнение окружающей среды, солнечный свет, определенные средства по уходу за кожей и волосами, а также молочные продукты, шоколад и острая пища.

Важно практиковать бережное очищение кожи, избегая скрабов и выбирая мягкие очищающие средства, которые подходят для чувствительной кожи. Синтетические моющие средства с кислым pH могут быть менее раздражающими и лучше соответствовать естественной кислотности кожи. Увлажнение и восстановление барьеров также играют ключевую роль в уходе за кожей с розацеа. Рекомендуется использовать некомедогенные средства, сбалансированные по pH и содержащие керамиды, гиалуроновую или азелаиновую кислоту. Защита от солнца особенно важна, так как ультрафиолетовое излучение может усилить воспаление и раздражение.