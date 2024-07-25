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Специалист о борьбе с акне: когда косметика не помогает, а врач необходим

Татьяна Егорова объясняет причины и лечение акне: тестостерон и чувствительность

1:35
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Основные причины появления акне связаны с повышением уровня тестостерона или повышенной чувствительностью рецепторов кожи к этому гормону. Татьяна Егорова, эксперт в данной области, пояснила, что акне является болезнью сальных желез, характеризующейся гиперпродукцией кожного сала и повышенным размножением пропионбактерий. Точная причина может быть установлена только специалистом. Существует несколько стадий заболевания, от комедоногенной до тяжелой формы, и в зависимости от стадии назначается соответствующее лечение.

Татьяна Егорова объясняет причины и лечение акне: тестостерон и чувствительность
Фото: Freepik is licensed under Free license

Егорова подчеркнула, что самостоятельное лечение акне с помощью специальной косметики неэффективно, и необходимо обращаться к врачам. Для тяжелых стадий существуют специальные препараты и косметологические процедуры, такие как чистки и глубокие пилинги, однако они применяются только после снятия воспаления. Диета, по словам эксперта, влияет на появление прыщей в меньшей степени. Некоторые люди путают акне с обычными высыпаниями, вызванными нарушениями желудочно-кишечного тракта, например, розацеа, которые лечатся иначе.

Егорова отметила, что существуют лазерные процедуры для лечения акне и розацеа, и современные дерматологи и косметологи имеют в своем арсенале все необходимые средства для их лечения. Предугадать появление таких проблем с кожей невозможно, так как это связано с гормональным фоном человека.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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