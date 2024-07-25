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Идеальный цвет помады для каждого знака зодиака: как подчеркнуть свою индивидуальность?

Какой цвет помады подходит девушке по её знаку зодиака?

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Астрология предлагает уникальный подход к выбору косметики, подсказывая, какие оттенки наиболее гармонично сочетаются с энергетикой каждого знака зодиака. Сегодня мы рассмотрим, какие цвета помады подходят девушкам в зависимости от их знака зодиака.

Какой цвет помады подходит девушке по её знаку зодиака?
Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

Овен

Это знак огня, символизирующий страсть и энергичность. Овнам подойдут яркие, насыщенные оттенки красного и кораллового. 

Телец

Телец ассоциируется с землей и природной красотой. Идеальные оттенки помады для них — это естественные, нюдовые и розовые тона.

Близнецы

Близнецы известны своей многогранностью и общительностью. Им подойдут яркие и необычные цвета, такие как фуксия и ярко-розовый.

Рак

Это знак воды, символизирующий чувствительность и эмоциональность. Девушкам-Ракам подойдут мягкие, пастельные оттенки розового и персикового. 

Лев

Это знак солнца, связанный с роскошью и самовыражением. Девушкам-Львам подойдут золотистые и ярко-оранжевые оттенки. 

Дева

Дева ассоциируется с чистотой и организованностью. Идеальные оттенки помады для них — это классический красный и глубокий бордовый. 

Весы

Это знак гармонии и красоты. Девушкам-Весам подойдут нежные розовые и светло-сливовые оттенки. 

Скорпион

Это знак страсти и таинственности. Идеальные оттенки помады для девушек-Скорпионов — это темные, насыщенные цвета, такие как винный и темно-фиолетовый. 

Стрелец

Стрелец ассоциируется с приключениями и оптимизмом. Таким девушкам подойдут яркие оттенки, такие как оранжевый и коралловый. 

Козерог

Это знак дисциплины и амбиций. Идеальные оттенки помады для девушек-Козерогов — это классические нюдовые и коричневые тона. 

Водолей

Водолей ассоциируется с новаторством и оригинальностью. Таким девушкам подойдут нестандартные и эксцентричные оттенки, такие как голубой и серебристый. 

Рыбы

Это знак воды и мечтательности. Идеальные оттенки помады для девушек-Рыб — это мягкие, акварельные цвета, такие как светло-розовый и лавандовый.

Выбор цвета помады по знаку зодиака — это интересный способ подчеркнуть свою индивидуальность и гармонично дополнить свой образ.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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