Маска для лица из свёклы: ваша кожа станет сияющей и гладкой

Рецепт приготовления свекольной маски для лица

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы, наверное, уже слышали о свекольном соке, но пробовали ли вы приготовить свекольную маску для лица дома, чтобы сохранить кожу сияющей в течение длительного времени?

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Этот овощ богат бетаином, который помогает поддерживать эластичность кожи, а также славится высоким содержанием витамина С, который придает коже свежий вид.

Что вам понадобится

6-8 столовых ложек свекольного сока

2 столовые ложки граммовой муки

4-5 капель меда

2-4 капли миндального масла

Этапы приготовления маски для лица из свеклы

Блендером сделайте из свеклы однородную пасту. Слейте из неё сок. Добавьте граммовую муку в свекольный сок. Хорошо перемешайте, затем добавьте мед. Если у вас сухая кожа, можно добавить миндальное масло.

Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная маска.

Маски для лица всегда лучше использовать на ночь или вечером. После очищения лица нанесите маску толстым слоем. Оставьте на 10 минут или пока она полностью не высохнет. Затем промойте теплой водой и обсушите.

Нанесите ночной крем, сыворотку или увлажняющий крем. Используйте эту свекольную маску еженедельно.