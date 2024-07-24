Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты приготовления домашних пельменей
Dragon Age: The Veilguard оставит магию крови за пределами специализаций героя
Сода защищает розы от вредителей и болезней и стимулирует рост
Мощная вспышка на Солнце едва не "уложила" интернет на Земле
Как грамотно презентовать себя на собеседовании?
Почему собаки не любят гулять в дождь: основные причины
Стало известно, почему появились Олимпийские игры
Новый бьюти-тренд: как сделать макияж с одной помадой
Как выбрать надёжного риелтора: советы эксперта
Маска для лица из свёклы: ваша кожа станет сияющей и гладкой

Рецепт приготовления свекольной маски для лица

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Вы, наверное, уже слышали о свекольном соке, но пробовали ли вы приготовить свекольную маску для лица дома, чтобы сохранить кожу сияющей в течение длительного времени?

Рецепт приготовления свекольной маски для лица
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Этот овощ богат бетаином, который помогает поддерживать эластичность кожи, а также славится высоким содержанием витамина С, который придает коже свежий вид.

Что вам понадобится

  • 6-8 столовых ложек свекольного сока
  • 2 столовые ложки граммовой муки
  • 4-5 капель меда
  • 2-4 капли миндального масла

Этапы приготовления маски для лица из свеклы

Блендером сделайте из свеклы однородную пасту. Слейте из неё сок. Добавьте граммовую муку в свекольный сок. Хорошо перемешайте, затем добавьте мед. Если у вас сухая кожа, можно добавить миндальное масло.
Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная маска.

Маски для лица всегда лучше использовать на ночь или вечером. После очищения лица нанесите маску толстым слоем. Оставьте на 10 минут или пока она полностью не высохнет. Затем промойте теплой водой и обсушите.

Нанесите ночной крем, сыворотку или увлажняющий крем. Используйте эту свекольную маску еженедельно.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Русские бойцы двинулись к "воротам в Днепропетровск" — Покровску Дмитрий Плотников Праздника на Олимпиаде в Париже не будет из-за превращения города в "бункер" Любовь Степушова Reuters: в победах России на Украине виноваты США Юрий Бочаров
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Последние материалы
Стюардесса Qatar Airways раскрыла секретные термины для оценки пассажиров
Аналитики обнаружили признаки отмывания денег на платформе Steam
Профессор Шутцер: мигрирующая эритема при болезни Лайма может не возникнуть
Рецепт приготовления свекольной маски для лица
Как получить до 360 тысяч рублей от государства?
Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о разводе с мужем
NatGeo: металлические минералы вырабатывают кислород на глубине четыре километра
В Британии заинтересовались, зачем Китаю огромные запасы сырья и продовольствия
Мультфильм "Формула воды" выйдет на больших экранах в октябре
Внучка певца Иосифа Кобзона выходит замуж за израильтянина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников