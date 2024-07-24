Как собрать идеальный дорожный набор для ухода за кожей: советы и лайфхаки

Советы, как собрать дорожный косметический набор

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед тем как отправиться в отпуск, вам нужно тщательно подумать о своих косметических продуктах, которые стоит взять с собой.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, PDM

Поэтому так важен отличный дорожный набор для средств по уходу за волосами и кожей. Вот несколько советов по созданию идеального дорожного косметического набора.

Многозадачные продукты

Упаковывая дорожный набор для красоты, выбирайте многозадачные средства, например, увлажняющий крем или тональное средство с высоким SPF, универсальный шампунь и гель для душа. Это сократит количество отдельных продуктов, которые вам нужно взять с собой, и поможет сэкономить место в багаже.

Предметы первой необходимости

Соберите все необходимые средства, такие как шампунь, кондиционер, средство для умывания, увлажняющий крем и солнцезащитное средство. Они являются обязательными почти для каждого отпуска.

Выбирайте продукты, подходящие для типа кожи

Убедитесь, что вы выбираете продукты, которые подходят вашему типу кожи.

Сухая кожа: мягкое очищающее средство, увлажняющий крем, масло для лица и спрей для лица. Попробуйте продукты, содержащие гиалуроновую кислоту, которая помогает удерживать влагу, и керамиды.

Жирная кожа: гель или пенка для умывания, увлажняющий крем без масел и матирующий SPF/праймер.

Комби: непенящееся очищающее средство, легкий увлажняющий крем и SPF без масла. Включите в свой состав продукты, которые уравновешивают жирные и сухие участки.

С помощью правильных продуктов вы легко сможете сохранить свою кожу здоровой и сияющей, независимо от того, как далеко вы путешествуете.