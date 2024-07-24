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Опасность удаления комков биша: риски процедуры и потенциальные негативные последствия для здоровья

Удаление комков биша: риски, побочные эффекты и влияние на здоровье

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Удаление комков Биша, или жировых подушечек в области щек, стало популярной косметической процедурой среди тех, кто стремится к более выраженным скуловым линиям и уменьшению объёма лица. Однако, как и любая хирургическая манипуляция, это вмешательство имеет свои риски. Сегодня мы обсудим опасности процедуры и возможные негативные последствия для здоровья.

Удаление комков биша: риски, побочные эффекты и влияние на здоровье
Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Риски и потенциальные опасности

Удаление комков Биша выполняется через небольшие разрезы внутри рта, что снижает видимость швов, но может привести к множеству осложнений. Во-первых, существует риск инфицирования, поскольку операция проводится в полости рта, где есть множество бактерий. Во-вторых, могут возникнуть проблемы с заживлением, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями.

Возможные негативные последствия

После процедуры могут наблюдаться различные побочные эффекты, такие как отеки, синяки и болевые ощущения в области щек. Долгосрочные последствия могут включать неестественный вид лица, потерю естественного объёма и структурной поддержки тканей. Также процедура может привести к уменьшению мягкости и упругости кожи, что со временем может вызвать преждевременное старение.

Влияние на здоровье

Удаление комков Биша может повлиять на ваше здоровье, особенно если не соблюдаются все рекомендации по уходу после операции. Плохое заживление или неправильно выполненная процедура могут привести к нарушению функций жевательных мышц и даже к изменению симметрии лица.

Всегда консультируйтесь с квалифицированным специалистом и тщательно взвешивайте все возможные плюсы и минусы перед принятием решения о хирургическом вмешательстве.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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