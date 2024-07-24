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Каким волосам противопоказана химическая завивка: что нужно знать перед процедурой?

Химическая завивка: кому не стоит делать эту процедуру и почему?

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Химическая завивка — это популярная процедура для создания устойчивых завитков или волн, которая может значительно изменить внешний вид волос. Несмотря на свои преимущества, она подходит далеко не всем. Перед тем как решиться на эту процедуру, важно знать, кому она противопоказана, чтобы избежать нежелательных последствий. Сегодня мы обсудим, какие волосы не следует подвергать химической завивке и почему.

Химическая завивка: кому не стоит делать эту процедуру и почему?
Фото: freepik.com by ansiia, PDM

1. Поврежденные и ослабленные волосы

Частое окрашивание, использование термических приборов или предыдущие химические обработки могут сделать волосы хрупкими. Химические вещества, используемые в завивке, могут дополнительно высушить локоны и повысить риск их ломкости.

2. Тонкие и слабые волосы

Тонкие волосы часто не выдерживают агрессивного воздействия химических растворов, используемых в завивке. Они могут стать еще более хрупкими и склонными к повреждениям после процедуры. Химическая завивка может сделать волосы истонченными и ломкими.

3. Волосы, недавно подвергавшиеся химическим обработкам

Если волосы недавно подвергались другим процедурам, таким как осветление или окрашивание, они могут быть слишком чувствительными для новой химической обработки. Накопление химических веществ может повлиять на их структуру и сделать волосы более уязвимыми к повреждениям.

4. Вьющиеся и непослушные волосы

Очень вьющиеся или жесткие волосы могут не дать желаемого результата при химической завивке. Процедура может привести к неравномерным завиткам и сложностям в укладке, поскольку волосы с уже выраженной текстурой могут не отреагировать должным образом на химические вещества.

Если ваши волосы ослаблены, тонкие или недавно подвергались другим химическим процедурам, лучше проконсультироваться с профессионалом и рассмотреть альтернативные методы укладки.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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