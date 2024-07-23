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Как повысить выработку коллагена: делайте это, и ваша кожа преобразится

Советы, как повысить выработку коллагена

1:57
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Есть различные способы, которые могут помочь в повышении выработки уровня коллагена. Предлагаем узнать о них подробнее.

Советы, как повысить выработку коллагена
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0
  1. Правильный уход за кожей. Соблюдение режима ухода за кожей, который поддерживает выработку коллагена, имеет основополагающее значение. Используйте продукты, содержащие такие ингредиенты, как ретинол, витамин С, пептиды и гиалуроновая кислота, поскольку они, как известно, стимулируют синтез коллагена и улучшают состояние кожи.
  2. Сбалансированное питание. Хорошо сбалансированная диета играет жизненно важную роль в здоровье кожи. Витамины А, С и Е, а также антиоксиданты помогают защитить кожу и повысить уровень коллагена. Такие продукты, как цитрусовые, листовая зелень, орехи и рыба, могут способствовать здоровью кожи изнутри.
  3. Защита от солнца. УФ-излучение является основным фактором, ускоряющим разрушение коллагена. Когда вы находитесь на солнце, наносите солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30.
  4. Микронидлинг. Микронидлинг включает в себя использование тонких игл для создания контролируемых микроповреждений на поверхности кожи. В результате кожа становится более гладкой и упругой.
  5. Лазерная терапия. Лазерные процедуры, такие как фракционная лазерная терапия, запускают выработку коллагена. Подобные процедуры помогают уменьшить морщины, шрамы и другие признаки старения.
  6. Дермальные филлеры. Дермальные филлеры, содержащие гиалуроновую кислоту, могут обеспечить мгновенный эффект упругости, а также стимулировать выработку коллагена с течением времени, что приводит к долгосрочному улучшению состояния кожи.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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