Как подобрать винный оттенок помады и повысить её стойкость: секреты и лайфхаки

Советы, как подобрать винный оттенок помады

Когда нужно найти правильный оттенок винной помады для вашего тона кожи, важно найти идеальное сочетание. Именно от тона вашей кожи будет зависеть, какие оттенки помады подойдут лучше всего.

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Как подобрать оттенок

Итак, для светлой кожи ищите более светлые винные цвета с оттенком розового или кораллового. Среднему тону кожи могут подойти более глубокие ягодные оттенки, в то время как тёмным тонам кожи могут подойти смелые и насыщенные винные тона.

Как сделать так, чтобы винная помада держалась дольше

Отшелушите и увлажните губы перед нанесением помады, чтобы обеспечить гладкую и увлажнённую основу. Используйте карандаш для губ, чтобы подчеркнуть и заполнить губы перед нанесением винной помады, а также обеспечить хорошую стойкость. Промокните помаду салфеткой после первого нанесения, а затем нанесите повторно, чтобы цвет стал более интенсивным и стойким.

Чтобы создать целостный и красивый образ, подберите румяна в тон оттенку помады. Например, отлично подойдут розовые румяна. При таком макияже не стоит сильно выделять глаза. Тени для век должны быть нейтральными.