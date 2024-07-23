Как подобрать винный оттенок помады и повысить её стойкость: секреты и лайфхаки

Когда нужно найти правильный оттенок винной помады для вашего тона кожи, важно найти идеальное сочетание. Именно от тона вашей кожи будет зависеть, какие оттенки помады подойдут лучше всего.
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Как подобрать оттенок
Итак, для светлой кожи ищите более светлые винные цвета с оттенком розового или кораллового. Среднему тону кожи могут подойти более глубокие ягодные оттенки, в то время как тёмным тонам кожи могут подойти смелые и насыщенные винные тона.
Как сделать так, чтобы винная помада держалась дольше
Отшелушите и увлажните губы перед нанесением помады, чтобы обеспечить гладкую и увлажнённую основу.
Используйте карандаш для губ, чтобы подчеркнуть и заполнить губы перед нанесением винной помады, а также обеспечить хорошую стойкость.
Промокните помаду салфеткой после первого нанесения, а затем нанесите повторно, чтобы цвет стал более интенсивным и стойким.
Чтобы создать целостный и красивый образ, подберите румяна в тон оттенку помады. Например, отлично подойдут розовые румяна. При таком макияже не стоит сильно выделять глаза. Тени для век должны быть нейтральными.