Как адаптировать уход за кожей летом: рекомендации экспертов

Летний уход за кожей: советы по сохранению красоты в жаркие дни

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летние пляжные дни, вечеринки у бассейна и ночные прогулки приносят массу удовольствия, но могут быть вредны для кожи из-за жары и перепадов температур. Однако, полностью отказываться от солнечных радостей не стоит, достаточно изменить уход за кожей в это время года, адаптируя его к новым условиям.

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Летом необходимо уделять больше внимания увлажнению и защите кожи от солнца. Увлажняющие тоники, солнцезащитные кремы и очищающие средства становятся важными элементами ухода. Ночной уход также играет ключевую роль, помогая коже восстановиться после дневного воздействия солнца и загрязнений.

Косметолог Ирина Волкова подчеркивает важность тщательного очищения кожи перед сном, включая удаление макияжа, умывание и отшелушивание. Увлажнение, нанесение сывороток и кремов, а также использование крема для век помогут сохранить кожу увлажненной и защитить ее от признаков старения. Масла для лица могут быть полезны при ночном уходе, но важно выбирать качественные продукты, подходящие для вашего типа кожи.