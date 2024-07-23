Летние прически для тонких волос: советы стилиста Марии Грибовой

Актуальные укладки на лето 2024: текстура, крабики и гладкий пучок

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом хочется минимизировать усилия на создание прически, особенно если планируете провести день на пляже. Стилист Мария Грибова предложила несколько актуальных укладок для тонких волос на лето 2024 года.

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Один из простых вариантов — текстурные укладки, которые подчеркивают естественную текстуру волос без использования резинок и заколок. Для этого понадобятся уплотняющая пенка, утюжок и текстурирующий спрей. Важно не забывать о термозащите, чтобы защитить волосы от солнечного воздействия. Особенно хорошо такая укладка смотрится на волосах средней длины.

Еще одним трендом этого лета являются крабики разного размера. Они позволяют создавать разнообразные укладки, добавляя прическе объема без дополнительных средств. Для создания объема можно использовать несколько крабиков среднего размера, закрепив концы волос невидимками.

Гладкий пучок, особенно высокий, также является отличным вариантом для пляжного отдыха и вечерних прогулок. Эта прическа проста в исполнении и придаст образу элегантности.