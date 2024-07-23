Секреты выбора нюдовой помады от стилиста Екатерины Мороз

Как выбрать идеальную нюдовую помаду: советы визажиста Мороз

Стилист-визажист Екатерина Мороз рассказала, как правильно выбрать нюдовую помаду с учетом тона кожи и желаемого эффекта. Она отметила, что оттенок должен быть максимально естественным и приближенным к натуральному цвету губ. Лучше выбирать помаду в магазине, так как реальные оттенки могут отличаться от изображений в интернете. Тестировать продукт можно на тыльной стороне руки или на пальцах, прикладывая их к губам для точной оценки.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Для очень светлой кожи подойдут полупрозрачные помады или с розовым оттенком на один-два тона темнее губ. Для светлой кожи с теплым оттенком лучше выбрать бежево-розовые или персиковые помады. Обладательницам оливковой кожи подходят любые оттенки, но визажист рекомендует насыщенные цвета с карамельным, вишневым или шоколадным пигментом. Для среднего тона кожи с теплым подтоном подойдут карамельно-розовые помады, а для темной кожи — варианты цвета молочного шоколада или с небольшим количеством красного пигмента.

Что касается текстуры, для увеличения объема губ следует выбирать кремовые и увлажняющие помады. Матовые помады не добавят объема, но обеспечат длительное стойкость, как сообщает Москва 24.