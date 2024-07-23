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Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре

Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Покрытие ногтей гель-лаком долгое время было очень популярным благодаря своей стойкости и блеску. Однако, в последнее время все больше девушек начинают отказываться от этого вида маникюра. Почему так происходит? Разберем основные причины.

Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Фото: openverse.org by No Door An Aperture, CC BY-SA 2.0

Повреждение натуральных ногтей

При частом использовании гель-лак может истончать ногтевую пластину, делая её более ломкой и склонной к расслоению. Снятие гель-лака также может травмировать ногти, особенно если процедура проводится неправильно.

Аллергические реакции

Некоторые компоненты лака могут вызывать аллергические реакции. Это особенно касается акрилатов, которые входят в состав большинства гелей. Аллергии могут проявляться в виде зуда, покраснений и даже экземы на коже вокруг ногтей, что заставляет многих девушек искать более безопасные альтернативы.

Трудности в снятии

Процесс снятия гель-лака требует времени и аккуратности. Не все могут или хотят тратить время на длительные процедуры с использованием ацетона и фольги. Более того, неправильное снятие гель-лака может привести к еще большему повреждению ногтей.

Экономия времени и денег

Обновление маникюра с гель-лаком требует частых визитов в салон, что может быть как дорого, так и требовать много времени. В условиях современного ритма жизни многим девушкам удобнее выбирать маникюр, который можно легко сделать и снять самостоятельно дома.

Естественность и тренды

Современные тренды всё чаще делают акцент на естественности и минимализме. Девушки начинают ценить натуральную красоту и все чаще выбирают альтернативные методы ухода за ногтями. Например, они отдают предпочтение лечебным лакам вместо геля, который требует сложного снятия и может повреждать ногтевую пластину.

Выбор маникюра без гель-лака помогает сохранить здоровье и красоту ногтей, соответствуя современным тенденциям и индивидуальным предпочтениям.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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