Красота после пляжа: уход, о котором вы должны знать

Молодость и красота кожи зависят не только от возраста, но и от образа жизни, питания и системного ухода. Важны также факторы окружающей среды, особенно ультрафиолет. Чтобы уберечь кожу, следует использовать солнцезащитный крем и регулярно обновлять его слой.
После пляжа кожа может реагировать сухостью, шелушением, покраснениями и воспалениями. Чтобы вернуть её нормальное состояние, нужен правильный уход. Во-первых, важно мягко очищать кожу, избегая абразивных скрабов.
Во-вторых, следует интенсивно увлажнять кожу кремами с лёгкой текстурой и средствами с гиалуроновой кислотой. В-третьих, при сильном покраснении помогут средства с антиоксидантами.
В-четвёртых, коже требуется питание, поэтому нужно использовать питательные маски и кремы. В-пятых, не забывайте об обновлении кожи с помощью лёгкого пилинга на кислотной основе для удаления ороговевших частичек.
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