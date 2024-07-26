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Красота после пляжа: уход, о котором вы должны знать

Как ухаживать за кожей после пляжа: советы и рекомендации

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Молодость и красота кожи зависят не только от возраста, но и от образа жизни, питания и системного ухода. Важны также факторы окружающей среды, особенно ультрафиолет. Чтобы уберечь кожу, следует использовать солнцезащитный крем и регулярно обновлять его слой.

Как ухаживать за кожей после пляжа: советы и рекомендации
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

После пляжа кожа может реагировать сухостью, шелушением, покраснениями и воспалениями. Чтобы вернуть её нормальное состояние, нужен правильный уход. Во-первых, важно мягко очищать кожу, избегая абразивных скрабов.

Во-вторых, следует интенсивно увлажнять кожу кремами с лёгкой текстурой и средствами с гиалуроновой кислотой. В-третьих, при сильном покраснении помогут средства с антиоксидантами.

В-четвёртых, коже требуется питание, поэтому нужно использовать питательные маски и кремы. В-пятых, не забывайте об обновлении кожи с помощью лёгкого пилинга на кислотной основе для удаления ороговевших частичек.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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