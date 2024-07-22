Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Супруга Константина Эрнста опубликовала фото в бикини на отдыхе
Названы самые травмоопасные виды спорта
Дочь Брэда Питта решила отказаться от фамилии отца из-за травмирующих событий
Экономист Кричевский: стоимости квартиры может не хватить на погашение ипотеки
Почему кошки трутся об вас: секреты поведения ваших питомцев
Рецепт освежающего малинового лимонада с мороженым
Варвара поддержала Ольгу Бузову после скандального выступления в Уфе
Журнал IJMS: частые сотрясения мозга увеличивают риск болезни Паркинсона
Успенская посмеялась над решением суда, обязавшим её выплатить деньги Киркорову
Чего нельзя делать при загаре: лучшие советы от экспертов

Перед загаром нельзя пользоваться скрабами

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Если вы собрались в отпуск на море, то важно узнать, что не стоит делать перед тем, как начать загорать.

Перед загаром нельзя пользоваться скрабами
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Никогда не отшелушивайте кожу до сезона загара

Перед загаром удаление омертвевших клеток кожи вызывает раздражение, воспаление и приводит к быстрому солнечному ожогу. Ищете полностью натуральный рецепт? Используйте измельчённые овсяные хлопья в сочетании с небольшим количеством соли и оливкового масла в качестве средства для скрабирования кожи за день или два до загара.

Никогда не употребляйте алкоголь во время загара

Алкоголь действует как мочегонное средство, заставляя вас потеть больше. Это означает, что если вы находитесь на солнце и пьёте алкоголь, вы можете обезвоживаться гораздо быстрее, чем обычно. А когда ваше тело обезвожено, более вероятно повреждение кожи ультрафиолетом. 

Никогда не используйте искусственный бронзатор

Несмотря на то, что бронзаторы могут временно затемнить кожу и обеспечить искусственный загар, у них также могут быть некоторые недостатки. Многие бронзаторы содержат абразивы и дешёвые химические вещества, которые раздражают и вызывают аллергию.

Особенно важно избегать продуктов для загара, которые содержат минеральное масло, побочный продукт нефтепереработки, который связан с раком и может закупоривать поры.

Время

Сократите время, проведённое под воздействием ультрафиолетовых лучей, и избегайте загара в жару. Если вы используете солнцезащитный крем, вы можете предположить, что можно лежать на солнце в течение нескольких часов в любое время. Но всё равно лучше загорать рано утром или ближе к вечеру.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Последние материалы
Warner Bros. закроется в России
Жёсткая сердцевина у томатов формируется по причине избытка азота или вредителей
Ленивый завтрак
Суд обязал Любовь Успенскую выплатить 280 тыс. рублей в пользу Филиппа Киркорова
Юг России страдает от жары и отключений энергоснабжения
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой
Microsoft может сократить маркетинг Xbox в Европе в пользу США
Терапевт Лепилова призвала не пить минеральную воду без консультации врача
Владимир Беспалов о выгоде покупки битых авто и как правильно их выбирать
Певица Анна Семенович показала редкое фото родителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников