Чего нельзя делать при загаре: лучшие советы от экспертов

Если вы собрались в отпуск на море, то важно узнать, что не стоит делать перед тем, как начать загорать.
Перед загаром удаление омертвевших клеток кожи вызывает раздражение, воспаление и приводит к быстрому солнечному ожогу. Ищете полностью натуральный рецепт? Используйте измельчённые овсяные хлопья в сочетании с небольшим количеством соли и оливкового масла в качестве средства для скрабирования кожи за день или два до загара.
Алкоголь действует как мочегонное средство, заставляя вас потеть больше. Это означает, что если вы находитесь на солнце и пьёте алкоголь, вы можете обезвоживаться гораздо быстрее, чем обычно. А когда ваше тело обезвожено, более вероятно повреждение кожи ультрафиолетом.
Несмотря на то, что бронзаторы могут временно затемнить кожу и обеспечить искусственный загар, у них также могут быть некоторые недостатки. Многие бронзаторы содержат абразивы и дешёвые химические вещества, которые раздражают и вызывают аллергию.
Особенно важно избегать продуктов для загара, которые содержат минеральное масло, побочный продукт нефтепереработки, который связан с раком и может закупоривать поры.
Сократите время, проведённое под воздействием ультрафиолетовых лучей, и избегайте загара в жару. Если вы используете солнцезащитный крем, вы можете предположить, что можно лежать на солнце в течение нескольких часов в любое время. Но всё равно лучше загорать рано утром или ближе к вечеру.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.