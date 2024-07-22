Чего нельзя делать при загаре: лучшие советы от экспертов

Перед загаром нельзя пользоваться скрабами

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы собрались в отпуск на море, то важно узнать, что не стоит делать перед тем, как начать загорать.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Никогда не отшелушивайте кожу до сезона загара

Перед загаром удаление омертвевших клеток кожи вызывает раздражение, воспаление и приводит к быстрому солнечному ожогу. Ищете полностью натуральный рецепт? Используйте измельчённые овсяные хлопья в сочетании с небольшим количеством соли и оливкового масла в качестве средства для скрабирования кожи за день или два до загара.

Никогда не употребляйте алкоголь во время загара

Алкоголь действует как мочегонное средство, заставляя вас потеть больше. Это означает, что если вы находитесь на солнце и пьёте алкоголь, вы можете обезвоживаться гораздо быстрее, чем обычно. А когда ваше тело обезвожено, более вероятно повреждение кожи ультрафиолетом.

Никогда не используйте искусственный бронзатор

Несмотря на то, что бронзаторы могут временно затемнить кожу и обеспечить искусственный загар, у них также могут быть некоторые недостатки. Многие бронзаторы содержат абразивы и дешёвые химические вещества, которые раздражают и вызывают аллергию.

Особенно важно избегать продуктов для загара, которые содержат минеральное масло, побочный продукт нефтепереработки, который связан с раком и может закупоривать поры.

Время

Сократите время, проведённое под воздействием ультрафиолетовых лучей, и избегайте загара в жару. Если вы используете солнцезащитный крем, вы можете предположить, что можно лежать на солнце в течение нескольких часов в любое время. Но всё равно лучше загорать рано утром или ближе к вечеру.