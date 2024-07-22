Летний уход за кожей от Полины Ножичкиной: почему стоит отказаться от тяжёлого макияжа?

Полина Ножичкина раскрывает секреты идеального летнего ухода за кожей

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист-стилист Полина Ножичкина в недавнем интервью с NewsInfo.Ru раскрыла свои секреты ухода за кожей летом и выбора косметики. По её мнению, летний сезон — это время, когда кожа требует особого внимания и отдыха. Специалист подчеркнула, что в жаркую погоду следует использовать легкие текстуры и отказаться от тяжелых тональных средств.

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"Летом наша кожа нуждается в особом уходе. Это период, когда важно очищать кожу от загрязнений, защищать её с помощью кремов с SPF, позволить ей получать витамин D3 и минимизировать использование плотных тональных средств." — говорит Ножичкина

По словам визажиста, летом лучше сосредоточиться на легких текстурах и использовать как можно меньше макияжа. Это позволит коже дышать и восстанавливаться после холодного сезона. Тяжелые тональные средства могут забивать поры, что приводит к их загрязнению и возникновению высыпаний. Вместо этого

Ножичкина рекомендует использовать освежающие спреи для лица, которые помогают поддерживать уровень увлажненности и чистоту кожи. Она также акцентирует внимание на важности защиты от солнца, что помогает предотвратить преждевременное старение кожи и сохранить её здоровье.

"Пока вы наслаждаетесь летним солнцем, не забывайте о защите и уходе, чтобы ваша кожа могла восстановиться и быть готовой к осеннему сезону," — добавила Ножичкина.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить кожу в идеальном состоянии в течение всего лета, обеспечивая её отдых и восстановление.