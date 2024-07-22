Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обеспечьте роскошное цветение роз даже в июльский зной
Макароны по-флотски с фаршем: готовятся быстрее классического рецепта
Росстат представил "портрет" мигранта, приехавшего в Россию
Россельхознадзор изъял из оборота серию некачественного ветпрепарата "Пенмицин"
Актёрская карьера Бориса Клюева начиналась с роли чёрта первого разряда
Как оформить кухню: секреты стильного и дорогого дизайна
Мизулина vs Тамаев: спор о правильном исламе и онлайн-казино
Гонорар Глюкозы за концерт в Красноярске мог составить пять миллионов рублей
Общежитие студентам будет выделяться только в крайнем случае
Летний уход за кожей от Полины Ножичкиной: почему стоит отказаться от тяжёлого макияжа?

Полина Ножичкина раскрывает секреты идеального летнего ухода за кожей

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Визажист-стилист Полина Ножичкина в недавнем интервью с NewsInfo.Ru раскрыла свои секреты ухода за кожей летом и выбора косметики. По её мнению, летний сезон — это время, когда кожа требует особого внимания и отдыха. Специалист подчеркнула, что в жаркую погоду следует использовать легкие текстуры и отказаться от тяжелых тональных средств.

Полина Ножичкина раскрывает секреты идеального летнего ухода за кожей
Фото: Freepik is licensed under Free license

"Летом наша кожа нуждается в особом уходе. Это период, когда важно очищать кожу от загрязнений, защищать её с помощью кремов с SPF, позволить ей получать витамин D3 и минимизировать использование плотных тональных средств." — говорит Ножичкина

По словам визажиста, летом лучше сосредоточиться на легких текстурах и использовать как можно меньше макияжа. Это позволит коже дышать и восстанавливаться после холодного сезона. Тяжелые тональные средства могут забивать поры, что приводит к их загрязнению и возникновению высыпаний. Вместо этого

Ножичкина рекомендует использовать освежающие спреи для лица, которые помогают поддерживать уровень увлажненности и чистоту кожи. Она также акцентирует внимание на важности защиты от солнца, что помогает предотвратить преждевременное старение кожи и сохранить её здоровье.

"Пока вы наслаждаетесь летним солнцем, не забывайте о защите и уходе, чтобы ваша кожа могла восстановиться и быть готовой к осеннему сезону," — добавила Ножичкина.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить кожу в идеальном состоянии в течение всего лета, обеспечивая её отдых и восстановление.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Как добиться более раннего созревания перца: советы для нетерпеливых садоводов
Как добиться более раннего созревания перца: советы для нетерпеливых садоводов
Последние материалы
Гонорар Глюкозы за концерт в Красноярске мог составить пять миллионов рублей
Общежитие студентам будет выделяться только в крайнем случае
Qualcomm представила новый чип Snapdragon 7s Gen 3 для среднебюджетных смартфонов
Еврокомиссия виновна в масштабном сбое инфраструктуры по причине неполадок у Windows
Сколько россияне тратят на пожилых родственников: данные опроса
Туристка из Екатеринбурга пережила адское путешествие на поезде
Исследование BBC Science Focus: как алкоголь ускоряет старение
Суд на Украине касательно легитимности Зеленского переносится на 16 сентября
Пирог с малиной: нежный, воздушный и очень лёгкий в приготовлении
"Байден всё": не в доброе время Нетаньяху отправился в Вашингтон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников