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Почему кожа лица у мужчин выглядит лучше, чем у женщин: раскрываем секреты

Почему мужская кожа лица выглядит лучше, чем женская?

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Многие замечают, что состояние кожи лица у мужчин порой выглядит лучше, чем у женщин, несмотря на отсутствие сложных косметических процедур. Почему так происходит? Этот феномен может быть объяснён несколькими факторами, которые влияют на здоровье кожи и её внешний вид.

Почему мужская кожа лица выглядит лучше, чем женская?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Гормональные различия

У мужчин уровень тестостерона выше, что способствует более активному производству кожного сала. Это может создать дополнительный барьер против внешних факторов и удерживать влагу в коже, что делает её более упругой и гладкой. У женщин колебания гормонального фона в разные периоды жизни, такие как менструация или менопауза, могут вызывать сухость и неравномерность текстуры эпидермиса.

Природные особенности кожи

Мужская кожа имеет большую толщину дермы по сравнению с женской. Это делает её более устойчивой к внешним воздействиям, а также замедляет процесс старения. Кроме того, у мужчин кожа чаще подвергается регулярному бритью, что служит дополнительным эксфолиантом, удаляющим мёртвые клетки и способствуя обновлению эпидермиса.

Уход за кожей

Мужчины зачастую меньше заморачиваются с уходом за кожей, но это не всегда минус. Часто они используют минимальное количество продуктов, что может уменьшить риск раздражений и аллергий. Напротив, косметические процедуры у женщин иногда приводят к накоплению остатков продуктов, которые могут забивать поры и вызывать проблемы.

Влияние образа жизни

Мужчины зачастую ведут более активный образ жизни, что позитивно сказывается на состоянии кожи. Физическая активность улучшает циркуляцию крови и обменные процессы в эпидермисе. Также мужчины могут иметь устойчивую привычку к более регулярному сну, что способствует восстановлению и обновлению кожных клеток.

Таким образом, сочетание этих факторов может объяснить, почему у мужчин иногда наблюдается лучшее состояние кожи лица.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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