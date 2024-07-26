Эти ингредиенты в вашей косметике разрушают кожу

Вредные компоненты в косметике: чего стоит избегать и почему

Какими бы качественными ни были декоративные косметические средства, без правильного ухода невозможно добиться красивой и здоровой кожи. Эксперты-косметологи предупреждают о вредных компонентах, которые могут навредить вашей коже.

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Парабены, вазелин, искусственный глицерин и формальдегид часто встречаются в косметике, но они могут вызвать аллергию, дерматиты, экземы, обезвоживание и другие проблемы. Косметологи советуют избегать этих ингредиентов и выбирать средства с ретинолом, гликолевой и гиалуроновой кислотами, которые способствуют улучшению состояния кожи.

Следуйте советам профессионалов: изучайте составы косметики, проконсультируйтесь с косметологом, придерживайтесь простых правил ухода за кожей, и ваша кожа всегда будет выглядеть здоровой и красивой.