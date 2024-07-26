Обновите косметичку и удивите всех: тренды летних помад

Визажист Думцева объяснила, какие помады выбрать летом

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — отличное время для обновления не только гардероба, но и косметички. Визажист Ольга Думцева рассказала о модных оттенках помад на летний сезон 2024.

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Один из главных трендов этого лета — контрасты розового: выбирайте сочные холодные оттенки или припыленные, но обязательно холодные. Маст-хэвы — фуксия, лавандовые и полупрозрачные помады с сатиновым финишем.

Также стоит обратить внимание на идеальный красный. Выбор красной помады — ответственный процесс, важно учитывать, как оттенок сочетается с кожей и глазами. Ольга рекомендует использовать красные оттенки и днем, ведь летом яркие акценты допустимы в любое время.

Если вы предпочитаете минимализм, попробуйте полупрозрачные блески для губ без шиммера или с легким оттенком, а яркие глянцевые оставьте на вечер. Эти советы помогут вам выглядеть стильно и привлекательно в летний сезон.