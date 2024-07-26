Обновите косметичку и удивите всех: тренды летних помад

Лето — отличное время для обновления не только гардероба, но и косметички. Визажист Ольга Думцева рассказала о модных оттенках помад на летний сезон 2024.
Один из главных трендов этого лета — контрасты розового: выбирайте сочные холодные оттенки или припыленные, но обязательно холодные. Маст-хэвы — фуксия, лавандовые и полупрозрачные помады с сатиновым финишем.
Также стоит обратить внимание на идеальный красный. Выбор красной помады — ответственный процесс, важно учитывать, как оттенок сочетается с кожей и глазами. Ольга рекомендует использовать красные оттенки и днем, ведь летом яркие акценты допустимы в любое время.
Если вы предпочитаете минимализм, попробуйте полупрозрачные блески для губ без шиммера или с легким оттенком, а яркие глянцевые оставьте на вечер. Эти советы помогут вам выглядеть стильно и привлекательно в летний сезон.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.