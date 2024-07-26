Три способа снять гель-лак без повреждений

Мастер маникюра Герасимова: способы безопасного удаления гель-лака

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Удаление гель-лака в домашних условиях может быть безопасным, если выбрать правильный метод. Дарья Герасимова, мастер маникюра, рассказала о трех основных способах.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Первый способ — использование ацетона и фольги, создающих "эффект сауны", что может сделать ногти тонкими и мягкими. Второй способ — специальные салфетки, пропитанные ацетоном, которые доступны в косметических магазинах.

Третий способ — аппаратная пилка, напоминающая шлифовальную машинку. Этот метод требует определенных навыков и аккуратности, чтобы избежать повреждений.

Категорически нельзя отрывать гель-лак, так как это может повредить ногтевую пластину и вызвать гематомы. Выбирайте удобный для вас способ и радуйте близких красивыми ноготками.