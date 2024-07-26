Секреты идеальной кожи: как победить вросшие волосы дома

Вросшие волосы не только портят внешний вид, но и вызывают дискомфорт, воспаление, зуд, боль и образование прыщей. Основные причины врастания:
Избавиться от вросших волос в домашних условиях можно, но существует риск занести инфекцию, поэтому важно использовать антисептические средства. На ногах следует тщательно готовить кожу к эпиляции/депиляции: распаривать, менять лезвия бритвы и удалять волосы по направлению их роста.
Для устранения вросших волос на лице можно использовать пилинги, лазерную и электрическую эпиляцию, но эти процедуры лучше проводить у профессионалов.
В домашних условиях возможно ручное удаление волосков или использование скрабов и сывороток с кислотами. После эпиляции важно обрабатывать кожу отварами ромашки или календулы, антибактериальными салфетками или хлоргексидином.
После бритья рекомендуется применять увлажняющие кремы и лосьоны, а также специальные средства с пометкой "после бритья" для предотвращения сухости и раздражения кожи.
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