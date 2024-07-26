Секреты идеальной кожи: как победить вросшие волосы дома

Как избавиться от вросших волос: простые советы для дома

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вросшие волосы не только портят внешний вид, но и вызывают дискомфорт, воспаление, зуд, боль и образование прыщей. Основные причины врастания:

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травмирование волосяного фолликула при неправильной эпиляции/депиляции,

генетические особенности, такие как жесткие или вьющиеся волосы и плотная структура кожи.

Избавиться от вросших волос в домашних условиях можно, но существует риск занести инфекцию, поэтому важно использовать антисептические средства. На ногах следует тщательно готовить кожу к эпиляции/депиляции: распаривать, менять лезвия бритвы и удалять волосы по направлению их роста.

Для устранения вросших волос на лице можно использовать пилинги, лазерную и электрическую эпиляцию, но эти процедуры лучше проводить у профессионалов.

В домашних условиях возможно ручное удаление волосков или использование скрабов и сывороток с кислотами. После эпиляции важно обрабатывать кожу отварами ромашки или календулы, антибактериальными салфетками или хлоргексидином.

После бритья рекомендуется применять увлажняющие кремы и лосьоны, а также специальные средства с пометкой "после бритья" для предотвращения сухости и раздражения кожи.