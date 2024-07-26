Результаты PRX-пилинга: почему все говорят о новой процедуре

PRX-пилинг: инновация в косметологии для безболезненного обновления кожи

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PRX-пилинг — это инновационная косметологическая процедура, которая позволяет достигать значительных результатов в омоложении кожи без боли и длительного восстановительного периода.

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Этот срединный пилинг воздействует на глубокие слои кожи, не затрагивая эпидермис, благодаря чему не вызывает покраснений и шелушения. В состав PRX-пилинга входят трихлоруксусная кислота, перекись водорода и койевая кислота.

Эти компоненты работают в комплексе: трихлоруксусная кислота оказывает противовоспалительное и антимикробное действие, перекись водорода насыщает клетки кислородом, а койевая кислота борется с гиперпигментацией.

Процедура подходит для улучшения состояния кожи лица, шеи, рук и зоны декольте, помогая справляться с гиперпигментацией, постакне, морщинами и тусклым цветом лица. PRX-пилинг можно делать в любое время года, он не требует подготовки.

Процедура занимает около 30 минут и проводится в несколько этапов, включая очищение, нанесение препарата, нейтрализацию и увлажнение кожи. PRX-пилинг — это эффективный и удобный способ ухода за кожей, который подходит для активных людей, ценящих свое время и комфорт.