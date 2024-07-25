Почему домашние методы лечения прыщей не работают

Ошибки в лечении акне: почему народные методы не работают

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Несмотря на доступность косметологов, многие продолжают самостоятельно бороться с акне и передавать свои методы молодежи.

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Однако это часто приводит к распространению мифов о лечении акне в домашних условиях. Вот пять основных ошибок в лечении угревой болезни.

Игнорирование лечения . Часто считают, что акне пройдет само по себе, особенно у подростков. Однако угревая болезнь может продолжаться и в зрелом возрасте, требуя более серьезного подхода.

. Часто считают, что акне пройдет само по себе, особенно у подростков. Однако угревая болезнь может продолжаться и в зрелом возрасте, требуя более серьезного подхода. Диета . Несмотря на распространенное мнение, что акне связано с питанием, исследования показали, что строгая диета редко помогает. В большинстве случаев акне наследственное и усугубляется различными факторами.

. Несмотря на распространенное мнение, что акне связано с питанием, исследования показали, что строгая диета редко помогает. В большинстве случаев акне наследственное и усугубляется различными факторами. Выдавливание прыщей . Этот метод не только может оставить рубцы и усугубить воспаление, но и часто связан с психологическими проблемами, такими как тревожность или обсессивно-компульсивное расстройство.

. Этот метод не только может оставить рубцы и усугубить воспаление, но и часто связан с психологическими проблемами, такими как тревожность или обсессивно-компульсивное расстройство. Спиртовые средства . Использование спиртовых лосьонов может сделать кожу чувствительной и раздраженной. Такие средства должны применяться только после консультации с косметологом.

. Использование спиртовых лосьонов может сделать кожу чувствительной и раздраженной. Такие средства должны применяться только после консультации с косметологом. Народные средства. Хотя эфирные масла, лимонный сок и аптечные препараты популярны, они часто устраняют лишь симптомы, а не причину акне, и могут вызвать дерматит.