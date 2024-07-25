Спасение от жары: средства, которые должны быть у каждой

Летние находки: как защитить кожу и волосы от солнца

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В жаркое время года важно уделять особое внимание уходу за кожей и волосами. Использование солнцезащитных средств обязательно для защиты от вредных UVA/UVB-лучей. Такие продукты должны включать натуральные компоненты.

Фото: flickr.com by Марк Фишер, CC BY-SA 2.0

Термальная вода помогает увлажнить и освежить кожу, а также поддерживать макияж. Тоники, особенно без спирта, важны для контроля выработки кожного сала и предотвращения акне.

Для ухода за волосами и кожей головы в жару рекомендуются себорегулирующие тоники. Специальные гели помогают справиться с отечностью ног. Летние ароматы придают настроение и ощущение свежести.