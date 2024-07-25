Спасение от жары: средства, которые должны быть у каждой

В жаркое время года важно уделять особое внимание уходу за кожей и волосами. Использование солнцезащитных средств обязательно для защиты от вредных UVA/UVB-лучей. Такие продукты должны включать натуральные компоненты.
Термальная вода помогает увлажнить и освежить кожу, а также поддерживать макияж. Тоники, особенно без спирта, важны для контроля выработки кожного сала и предотвращения акне.
Для ухода за волосами и кожей головы в жару рекомендуются себорегулирующие тоники. Специальные гели помогают справиться с отечностью ног. Летние ароматы придают настроение и ощущение свежести.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.