Хитрости, чтобы не переплачивать за люксовую косметику

Любите косметику и парфюмерию, но опасаетесь завышенных цен? Даже на люксовых средствах можно сэкономить, если следовать простым правилам.
Первое правило — избегайте покупки в сетевых магазинах. В крупных торговых центрах или розничных магазинах у дома цены всегда выше из-за наценки и высокой арендной платы.
Второе правило — покупайте только то, что действительно нужно. Косметические средства часто хватает на месяцы, и нет смысла накапливать запасы, которые могут испортиться.
Третье правило — перед покупкой задайте себе несколько важных вопросов: действительно ли вам нужен этот товар, есть ли у вас аналогичный продукт, подходит ли он вашему типу кожи и насколько долго вы сможете его использовать.
Четвертое правило — ищите выгодные предложения в Интернете. Часто именно в онлайн-магазинах можно найти скидки и акции на косметику и парфюмерию.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.