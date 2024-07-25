Хитрости, чтобы не переплачивать за люксовую косметику

Советы по экономии на косметике: избегаем лишних трат

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Любите косметику и парфюмерию, но опасаетесь завышенных цен? Даже на люксовых средствах можно сэкономить, если следовать простым правилам.

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Первое правило — избегайте покупки в сетевых магазинах. В крупных торговых центрах или розничных магазинах у дома цены всегда выше из-за наценки и высокой арендной платы.

Второе правило — покупайте только то, что действительно нужно. Косметические средства часто хватает на месяцы, и нет смысла накапливать запасы, которые могут испортиться.

Третье правило — перед покупкой задайте себе несколько важных вопросов: действительно ли вам нужен этот товар, есть ли у вас аналогичный продукт, подходит ли он вашему типу кожи и насколько долго вы сможете его использовать.

Четвертое правило — ищите выгодные предложения в Интернете. Часто именно в онлайн-магазинах можно найти скидки и акции на косметику и парфюмерию.