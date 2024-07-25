Косметические процедуры, которые не работают

Современная бьюти-индустрия: как не стать жертвой рекламы

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современная бьюти-индустрия предлагает множество процедур, обещая заметные улучшения внешности. Однако, не все методы столь эффективны и безопасны, как заявляют косметологи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Химические пилинги: обещают сияющую и гладкую кожу, но могут вызвать сухость, ожоги и купероз. Подходят только для лечения акне, остальные случаи — маркетинг.

Инъекционная биоревитализация: гиалуроновая кислота должна бороться с морщинами и угрями, но возможны серьёзные побочные эффекты, такие как воспаления и уплотнения.

Мезонити: применяются для контурирования лица, но в Корее их используют для создания скул. После процедуры возможны уплотнения, шрамы и длительная болезненность.

Лазерное омоложение: обещает активизацию обменных процессов и борьбу с признаками старения. Реальные результаты часто отсутствуют, а последствия включают покраснение, отёки и рубцы.