Неожиданные последствия загара: как избежать фотостарения и морщин
Основные правила загара: как избежать ожогов и повреждений кожи
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Лето — отличное время для отдыха на море, но важно помнить о рисках, связанных с загаром. Ежегодно растет статистика кожных заболеваний, особенно в южных регионах.
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM
Загар вызывает ожоги, пигментацию, фотодерматозы, аллергию и преждевременное старение кожи из-за разрушения гиалуроновой кислоты. Чтобы сохранить молодость и здоровье, лучше избегать загара.
Для тех, кто любит солнечные ванны, важно соблюдать основные правила:
- Загорать до 11 утра и после 17 вечера;
- Использовать солнцезащитные средства с SPF 50 и выше, включая кремы для лица, кондиционеры для волос и защитные помады;
- Наносить солнцезащитное средство за полчаса до выхода и повторно каждые 1-1,5 часа или после купания;
- Защищать открытые участки тела при прогулках и экскурсиях;
- Постепенно увеличивать время пребывания на солнце;
- При покраснении кожи делать перерыв и использовать средства с пантенолом или алоэ вера;
- Охлаждать обгоревшую кожу перед нанесением крема;
- Ежедневно применять средства "после загара" для увлажнения и успокоения кожи.
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