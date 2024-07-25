Неожиданные последствия загара: как избежать фотостарения и морщин

Основные правила загара: как избежать ожогов и повреждений кожи

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — отличное время для отдыха на море, но важно помнить о рисках, связанных с загаром. Ежегодно растет статистика кожных заболеваний, особенно в южных регионах.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Загар вызывает ожоги, пигментацию, фотодерматозы, аллергию и преждевременное старение кожи из-за разрушения гиалуроновой кислоты. Чтобы сохранить молодость и здоровье, лучше избегать загара.

Для тех, кто любит солнечные ванны, важно соблюдать основные правила:

Загорать до 11 утра и после 17 вечера;

Использовать солнцезащитные средства с SPF 50 и выше, включая кремы для лица, кондиционеры для волос и защитные помады;

Наносить солнцезащитное средство за полчаса до выхода и повторно каждые 1-1,5 часа или после купания;

Защищать открытые участки тела при прогулках и экскурсиях;

Постепенно увеличивать время пребывания на солнце;

При покраснении кожи делать перерыв и использовать средства с пантенолом или алоэ вера;

Охлаждать обгоревшую кожу перед нанесением крема;

Ежедневно применять средства "после загара" для увлажнения и успокоения кожи.