Секреты стоматолога: чем вы вредите своим зубам

Стоматолог Мелехова: что стоит избегать при гигиене полости рта

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном мире средства гигиены играют важную роль в поддержании здоровья зубов и полости рта, однако не все они столь безобидны, как кажутся на первый взгляд. Стоматолог Вероника Мелехова рассказала о средствах гигиены, которые могут навредить зубам и полости рта.

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Мягкие зубные щетки, которые часто используются ежедневно, неэффективны для удаления зубного налета и могут способствовать развитию кариеса. Зубочистки, применяемые ежедневно, травмируют десны и вызывают воспаления, требующие медицинского вмешательства.

Антисептические растворы, которые должны применяться только по назначению врача, могут привести к привыканию и потере их эффективности при длительном использовании.