Секреты стоматолога: чем вы вредите своим зубам

В современном мире средства гигиены играют важную роль в поддержании здоровья зубов и полости рта, однако не все они столь безобидны, как кажутся на первый взгляд. Стоматолог Вероника Мелехова рассказала о средствах гигиены, которые могут навредить зубам и полости рта.
Мягкие зубные щетки, которые часто используются ежедневно, неэффективны для удаления зубного налета и могут способствовать развитию кариеса. Зубочистки, применяемые ежедневно, травмируют десны и вызывают воспаления, требующие медицинского вмешательства.
Антисептические растворы, которые должны применяться только по назначению врача, могут привести к привыканию и потере их эффективности при длительном использовании.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.