Как ухаживать за жирной кожей: полезные советы

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Эффективный уход за жирной кожей: избавьтесь от прыщей

1:11
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Жирная кожа — это не болезнь, а особенность текстуры, которая может вызывать дискомфорт. Основные причины жирной кожи включают наследственность, гормональные изменения, стресс и неправильный выбор косметики.

Эффективный уход за жирной кожей: избавьтесь от прыщей
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Некоторые из этих факторов контролируемы, а с другими придется смириться. В большинстве случаев жирную кожу можно лечить в домашних условиях, но при серьезных проблемах лучше обратиться к врачу.

Для ухода за жирной кожей рекомендуется содержать кожу в чистоте, умываясь дважды в день глицериновым мылом. Алоэ вера помогает впитывать кожное сало, а протирание лица вяжущими средствами уменьшает жирность.

Использование жиропоглощающих салфеток и холодной воды для ополаскивания лица также эффективно. Важно избегать увлажняющих кремов и выбирать косметику на водной основе.

Полезны скрабы из молотого миндаля с медом или овсяных хлопьев с алоэ вера, а также глиняные маски. Регулярное соблюдение этих рекомендаций поможет справиться с жирной кожей и сохранить ее здоровой и чистой.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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